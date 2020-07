Es geht nicht mehr darum, dass die Früchte ein Mindestmaß an Süße erlangen, sondern vielmehr darum, wie sie ihre Eigenart in den späteren Wein transportieren. In der deutschen Weinwelt hat ein Umdenken eingesetzt. Von nun an gilt es, jene bestimmte und kleinste Herkunft, sei sie aus Schiefer oder Kalk, Hitze oder Kühle auch in den Wein zu übersetzen.